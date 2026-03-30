Su Tuttosport arrivano oggi conferme riguardo all'interesse per Daniel Tonoli, difensore classe 2002 del Modena che in passato è già stato all'Inter nell'Under 18 e Under 19. Proprio qui aveva incrociato Cristian Chivu e ora potrebbe tornare a lavorare con lui.

In inverno Modena e Inter hanno chiuso il passaggio in nerazzurro di Massolin, ora dialogano riguardo al centrale sul quale c'è però l'Atalanta, di cui il ragazzo è tifoso e in cui sogna di giocare. Tatticamente Tonoli è un "braccetto" destro ma può giocare anche da centrale e sul centrosinistra. Ha un contratto fino al 2028 e gli emiliani hanno un'opzione per il rinnovo di altri due anni.