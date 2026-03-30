Un'Inter diversa, più "frizzante", con tanti volti nuovi. Sarà quella del 2026-27, nella proiezione fatta oggi da Tuttosport, che prova ad inquadrare quello che sarà il mercato dei nerazzurri. Il primo nome rimane sempre quello di Manu Koné, ma a centrocampo la certezza è soprattutto il ritorno a casa di Aleksandar Stankovic.

Il sogno di tutti resta Nico Paz, ma è difficilissimo perché il pallino ce lo ha sempre il Real Madrid, che può ricomprarlo fino al 2027. E anche se dovessero decidere di rivenderlo, la richiesta non sarebbe inferiore ai 70 milioni di euro. Per questo sarà più semplice arrivare eventualmente a Moussa Diaby e Dan Ndoye, giocatori già sondati negli ultimi dodici mesi.

Diaby potrebbe muoversi qualora l'Al-Ittihad dovesse mettere le mai su Salah: il club saudti potrebbe accettare i 35 milioni di euro messi sul piatto a inizio 2026. Lo svizzero è stato invece acquistato dal Nottingham Forest per 42 milioni, ha finora collezionato solo 21 presenze da titolare e per i 35 milioni di cui sopra potrebbe anche lui cambiare aria. In ogni caso l'arrivo di uno, secondo il quotidiano, non escluderebbe automaticamente quello dell'altro, vista anche la possibilità che la squadra cambi modulo di riferimento a partire dall'anno prossimo.