Cristian Chivu vincerà lo Scudetto? A rispondere è Andrea Zanchetta che ai microfoni di Sportitalia ha difeso la sua ex Inter e lodato il collega rumeno: "Io spero e penso di sì. Insomma, diciamo che intorno all’Inter in generale è anche un po’ un giochino che si crea quello di fare dibattito" ha detto prima di aggiungere la sua considerazione sul percorso fatto finora dai nerazzurri: "L’Inter oggi credo abbia dimostrato di essere la più forte, ha avuto un momento di flessione che tutte le squadre hanno all’interno di un campionato, ma gestibile. Chiaro che queste partite qui sono fondamentali. Adesso c’è la Roma, partita fondamentale, ma dopo questo scoglio si potrà capire di più. Chiaramente dietro ci sono squadre che non vedono l’ora di veder fare un passo falso all'Inter, ma sono convinto che dal punto di vista della qualità della rosa e dal punto di vista caratteriale che Cristian riuscirà a trasmettere le cose giuste ai giocatori e andranno fino alla fine verso l’obiettivo. Me lo auguro e faccio anche il tifo per questo".
Su Chivu ha poi aggiunto:
"Cristian è una persona molto vera e trasparente. Lo vedo anche migliorato sotto tanti punti di vista, soprattutto dal punto di vista comunicativo".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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