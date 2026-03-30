Il grande sogno in casa Inter è ancora quello di tanti mesi fa: arrivare a Nico Paz. Ne scrive oggi Tuttosport: il fantasista argentino piace ancora tantissimo, ma la questione sul suo futuro è semplice e chiara: il Real Madrid ha in mano il pallino e può ricomprarlo la prossima estate o in quella del 2027.

Cosa che farà, salvo clamorose sorprese, se per tenerlo o rivenderlo chissà. Anche nel caso in cui dovesse però decidere di privarsi del giocatore, la dirigenza del Real Madrid non andrebbe sotto i 70 milioni di euro come richiesta per il cartellino.