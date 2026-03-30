Sergej Barbarez, CT della Nazionale della Bosnia-Erzegovina, ha le idee chiare su come affrontare l'Italia nello spareggio Mondiale di domani. E le spiega chiaramente nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la sede della Federcalcio locale: "Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l'autobus da una parte. Altrimenti lo parcheggiamo dall'altra parte. Facciamo iniziare la partita, sono felice di essere arrivato fin qui. Sento e vedo che l'amore nasce da questi giocatori".