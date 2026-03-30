Sodddisfazione legittima per Didier Deschamps dopo la vittoria per 3-1 sulla Colombia che ha chiuso il ciclo di test di fine marzo propedeutico ai Mondiali 2026, dove anche l'interista Marcus Thuram ha ritrovato la via del gol. Ai microfoni di TF1, il CT dei Bleus esprime la sua felicità per quanto espresso dai suoi uomini: "I risultati sportivi sono molto positivi. Abbiamo affrontato due buone squadre. La qualità c'è e tutti i giocatori che hanno giocato oggi non vedono l'ora di tornare a giugno. Non sempre hanno l'opportunità di giocare. Oggi hanno giocato tutti, tranne Lucas Chevalier. È un bene; abbiamo affrontato delle difficoltà".

Il riferimento è al gioco particolarmente maschio messo in campo dai Cafeteros, in una partita che di amichevole ha avuto ben poco visto che i momenti di tensione sono stati parecchi: "Le squadre sudamericane sono note per questo, per la loro intensità, ma l'ultimo intervento su Michael Olise... Per fortuna è saltato, altrimenti gli sarebbe rimasta solo una gamba, e la mancanza del VAR rende tutto più facile. Dopo di che, va bene, c'è passione, un avversario tosto, intensità. Ero arrabbiato per l'intervento su Olise, sì, avrebbe potuto rompersi una gamba, aggressività, ok, ma questo va oltre, non stiamo giocando a football americano, questo è quello che ho detto al quarto arbitro, non c'è stato nessun intervento, tutto qui".