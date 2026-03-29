Francesco Acerbi scriverà l'ultimo capitolo della sua storia all'Inter nei prossimi due mesi, gli ultimi della corrente stagione sportiva. Secondo il giornalista Matteo Moretto, a breve scorreranno i titoli di coda sull'avventura nerazzurra dell'esperto centrale, arrivato a Milano, su forte spinta di Simone Inzaghi, durante le ultime battute del mercato estivo del 2022. Il discorso vale molto probabilmente anche per Stefan de Vrij e Matteo Darmian, gli altri due senatori della retroguardia il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. 

Sezione: Copertina / Data: Dom 29 marzo 2026 alle 17:15
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.