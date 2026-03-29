Nel weekend pasquale l'Inter attenderà la Roma a San Siro e, in casa giallorossa, c'è qualche novità relativa agli infortunati e ai possibili rientri. Come riportato da Il Corriere della Sera, Matias Soulé sta aumentando progressivamente i carichi di lavoro e il suo obiettivo è quello di essere convocabile già per la sfida contro l'Inter.