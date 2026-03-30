La lotta per lo Scudetto si è riaperta insieme al dibattito sulla conferma di Cristian Chivu, che sembrava inevitabile fino a poche settimane fa, prima che la sconfitta nel derby e i pareggi dell'Inter con Atalanta e Fiorentina rimettessero in gioco Napoli e Milan. Il futuro dell'allenatore romeno dipende da un titolo che sembrava già in tasca ma che va ancora conquistato sul campo. Dubbi che però non trovano terreno fertile in casa dei bookmaker dove la permanenza dell'ex difensore sulla panchina nerazzurra è offerta a 1,40 su Sisal.

Ma in quota aleggia ancora, a 7,50, lo “spettro” di Cesc Fabregas, molto vicino all'Inter la scorsa estate e ancora più lanciato dopo la grande stagione del suo Como. Sorride però a Chivu anche la lavagna per lo scudetto dove i nerazzurri restano comunque in “pole” a 1,17 su Planetwin365.