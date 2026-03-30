Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio per i Mondiali contro l'Italia, l'attaccante della Nazionale bosniaca Edin Dzeko è stato interpellato sulla famigerata 'candid camera' che ha visto protagonisti alcuni giocatori della Nazionale azzurra intenti ad esultare per il successo della squadra di Sergej Barbarez: "Meno male che il focus si è spostato dall'altra parte, è normale. Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole. Bisogna essere intelligenti, soprattutto oggi con i social network perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione. Però per me è tutto normale".

Per il Cigno di Sarajevo sarà un rendez-vous col suo passato italiano: "Conosco bene la Nazionale italiana, con alcuni giocatori sono stato a Roma, all'Inter e alla Fiorentina. Ci conosciamo bene, loro hanno analizzato anche il nostro modo di giocare". L'Italia è favorita in questa partita. Vengono con questa aria o dimostreranno rispetto? "Sono sicuro che l'Italia non ci sottovaluterà, soprattutto non dopo le dichiarazioni di Federico Dimarco e Guglielmo Vicario. Nessuno è stato felice per come sono andate le cose, noi dobbiamo dimostrare qualità, giochiamo in casa e puntiamo molto sui tifosi".