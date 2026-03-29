L'ipotesi di vedere Alessandro Bastoni con la maglia del Barcellona è uno scenario futuro tutt’altro che da escludere. È quanto sostiene oggi La Gazzetta dello Sport mentre parla del difensore dell'Inter che, viene però precisato, non chiederà la cessione al club nerazzurro, che a sua volta non ha messo in vendita uno dei suo pezzi pregiati. Al momento non ci sono stati contatti tra le due società: zero mail o telefonate, la trattativa non è ancora partita. L'interesse blaugrana però resta forte. In Spagna spingono sostenendo che il classe '99 sia "il prescelto" dei catalani per rinforzare la difesa, ma "per accontentare l’Inter servirebbero 80 milioni, oppure sui 70 ma rimpolpati da bonus", scrive la rosea.

Se Bastoni è in bilico, chi invece saluterà alla scadenza del contratto saranno Acerbi e De Vrij. Tra i profili preferiti per rinforzare la retroguardia ci sono Mario Gila, corteggiato anche dal Milan. "È presto per parlare di vero e proprio derby di mercato ma anche l’Inter ci pensa, eccome: il suo contratto si esaurisce nel 2027 ma anche a un anno dalla scadenza non sarà semplice trattare col presidente Lotito. Restano nei pensieri nerazzurri anche Ordonez del Bruges (valutato sui 20-25 milioni), Solet dell’Udinese e l’ex Next Gen Muharemovic, ora certezza del Sassuolo di Grosso".