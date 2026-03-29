Intervistata da Sky Sport, la giocatrice nerazzurra Ivana Andres commenta così a Sky Sport l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano della Roma: “Adesso è un cattivo momento, ringrazio tutte le me compagne, la squadra, per il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo dato tutto. Alla fine la differenza è stata in fare gol o non fare gol. Loro hanno avuto due occasioni, qualcuna più di noi, penso che nel secondo tempo abbiamo fatto di più. Ora dobbiamo risalire pensando a noi”.

Adesso obiettivo Champions e, perché no, anche lo Scudetto: “Mancano cinque partite e matematicamente siamo ancora in corsa. Dobbiamo essere pronte, stavamo facendo un bel campionato e dobbiamo continuare così finché non raggiungeremo l’obiettivo o no”..