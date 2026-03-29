L'Inter pensa al presente, ma il futuro non è troppo lontano. Gazzetta.it fa il punto della situazione sul mercato, dalla difesa all'attacco, tra sogni e realtà. La dirigenza nerazzurra potrebbe offrire a Sommer la possibilità di fare il secondo portiere. Il primo obiettivo è Vicario, ma c'è anche Lunin e il sogno Svilar. In difesa Akanji è una certezza, resta da capire il futuro di Bastoni. Lasceranno Acerbi, Darmian e De Vrij, a fine contratto.

L'Inter ha nel mirino Muharemovic del Sassuolo, Ordonez del Club Bruges e Solet dell'Udinese. Il grande sogno, secondo Gazzetta.it, è Marco Palestra.

In mezzo al campo lascerà quasi sicuramente Mkhitaryan, mentre Sucic e Zielinski non dovrebbero muoversi. Anche Barella è in bilico: con l'offerta giusta, potrebbe partire. Il grande obiettivo della mediana è Manu Koné. In attacco c'è l'incognita Thuram, per il quale c'è una clausola da 85 milioni.