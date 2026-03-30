Niente sorprese all'orizzonte per l'Italia di Rino Gattuso in vista della sfida di domani valida per la finale di playoff per il Mondiale in casa della Bosnia Erzegovina. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, il ct della Nazionale italiana sembra non voler correre rischi, motivo per cui si va verso la conferma dell'undici iniziale di Bergamo che ha trascinato la squadra al successo per 2-0 contro l'Irlanda del Nord. Formazione iniziale che vede protagonisti gli interisti Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, entrambi titolari alla New Balance Arena ed entrambi verso la titolarità a Zenica. Dovrebbe partire invece dalla panchina l'attaccante nerazzurro, Pio Esposito che secondo le indicazioni di Sky Sport pare dare a Gattuso più garanzie nell'utilizzo a partita in corso, quando le forze degli avversari dovrebbero venire meno e l'esplosività del ventenne di Chivu potrebbe essere un vero e proprio asso nella manica.