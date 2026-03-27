Mancano poco meno di dieci giorni alla sfida tra Inter e Roma. I giallorossi rischiano di dover fare a meno di Wesley, una delle pedine più importanti dello scacchiere di Gasperini. L'esterno dei giallorossi ha subito una lesione muscolare durante la sfida tra Brasile e Francia, vinta dai transalpini. Wesley lascia dunque la nazionale brasiliana (come evidenzia la federazione in una nota) con effetto immediato e con tutta probabilità salterà la sfida di San Siro.