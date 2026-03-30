L'infortunio muscolare accusato da Wesley nel finale dell'amichevole contro la Francia dello scorso 26 marzo terrà fuori l'esterno per circa quattro settimane, in una fase cruciale per la rincorsa al piazzamento Champions dei giallorossi.

Nello specifico, gli esami strumentali a cui si è sottoposto Wesley hanno evidenziato la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. Ovviamente, la partita di domenica prossima a San Siro contro l'Inter sarà solo la prima che il giocatore dovrà guardare da fuori.