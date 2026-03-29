Le ultime uscite del Modena hanno acceso i riflettori su Daniel Tonoli, difensore gialloblu che si è ritrovato, nei giorni scorsi, al centro dell’attenzione da parte di club importanti come Inter ed Atalanta. Secondo l'emittente locale TvQui Modena, il calciatore, che è uno dei punti fermi della difesa di mister Andrea Sottil, ha suscitato l’interesse dei due club nerazzurri, ognuno dei quali avrebbe a disposizione le proprie armi per tentare l’assalto a Tonoli.

In particolare l’Inter, in ottimi rapporti con il Modena, potrebbe proporre una trattativa simile a quella già andata in porto con Yanis Massolin, magari ricca di bonus facili da raggiungere, che porterebbe poi il difensore a vestire, in prestito, la maglia del Genoa, prima squadra di A che aveva tentato un sondaggio per il ragazzo. Il club orobico avrebbe invece dalla sua avrebbe la preferenza geografica, visto che Tonoli è originario della provincia di Bergamo e, in un recente passato, aveva già espresso il sogno di vestire la maglia della Dea.