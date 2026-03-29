Dopo la lesione evidenziata dai primi esami svolti con la Federazione brasiliana, Wesley França tornerà oggi a Roma, dove "svolgerà altri controlli per stabilire il grado che in questo momento della stagione fa tutta la differenza del mondo. Lo stop può variare dalle due settimane alle quattro a meno che i medici brasiliani non abbiano preso un clamoroso abbaglio" si legge sul Messaggero che in vista della trasferta della squadra di Gasperini in casa dell'Inter ha presagito: "Vederlo in campo con l'Inter è praticamente impossibile e Gasp perde un altro pezzo pregiato".

"La preoccupazione è tanta poiché senza Wesley la differenza si nota, ma ogni decisione è rimandata alla prossima settimana nella quale inizieranno le vere prove di formazione con il rientro dei vari nazionali". A proposito di rientri, non preoccupano le condizioni di Hermoso, mentre da capire la situazione relativa a Soulé "che tra una settimana potrà finalmente tornare ad assaporare il terreno di gioco". L'argentino si è rivisto in gruppo lo scorso martedì dopo oltre un mese e mezzo e le sue condizioni migliorano. L'attaccante punta alla convocazione per Milano, "ma prevedere un suo utilizzo dal primo minuto è improbabile" nonostante stia lavorando sia in campo che fuori. "Le prossime sessioni di allenamento saranno decisive per capire quanti minuti ha nelle gambe".