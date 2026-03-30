Mentre nei salotti calcistici italiani ci si attanaglia sulle scelte di formazione di Rino Gattuso in vista dell'importantissimo match che domani l'Italia disputerà in casa della Bosnia Erzegovina, la Nazionale azzurra si è già imbarcata alla volta di Zenica. Gli italiani hanno già lasciato qualche ora fa il centro sportivo di Coverciano e hanno già preso il volo Ita Airway, in partnership con gli Azzurri, per la città bosniaca dove domani sera affronteranno i padroni di casa capitanati da Edin Dzeko. E a proposito di Dzeko, Sportitalia svela l'atipico e particolarissimo allenamento svolto oggi dalla squadra di Sergej Barbarez che anziché svolgere la seduta di rifinitura allo stadio del Sarajevo, come previsto, si è allenata in un campo accanto una fattoria, dove 'alloggia' il cavallo dell'ex attaccante dell'Inter.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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