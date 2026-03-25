Yann Bisseck e Pio Esposito dominano la scena nei voti dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Fiorentina-Inter. Il tedesco si è piazzato al primo posto, il giovane attaccante al secondo. Staccatissimo, al terzo, Nicolò Barella. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.96%
Bisseck 49.82%
Akanji 0.72%
Carlos Augusto 0.72%
Dumfries 0.84%
Barella 1.92%
Calhanoglu 0.72%
Zielinski 0.36%
Dimarco 0.48%
Thuram 0.60%
Esposito 41.08%
Acerbi 0.24%
Frattesi 0.48%
Bonny 0.12%
Sucic 0.12%
Luis Henrique 0.84%
 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 44 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.
LAUTARO 48 PT.
DIMARCO 45 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 25 PT.
CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 19 PT.
BISSECK E BARELLA 16 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
BASTONI E AKANJI 12 PT.
DIOUF 11 PT.
J. MARTINEZ 10 PT.
BONNY 9 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 19:14
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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