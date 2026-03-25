Yann Bisseck e Pio Esposito dominano la scena nei voti dei lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Fiorentina-Inter. Il tedesco si è piazzato al primo posto, il giovane attaccante al secondo. Staccatissimo, al terzo, Nicolò Barella. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.96%

Bisseck 49.82%

Akanji 0.72%

Carlos Augusto 0.72%

Dumfries 0.84%

Barella 1.92%

Calhanoglu 0.72%

Zielinski 0.36%

Dimarco 0.48%

Thuram 0.60%

Esposito 41.08%

Acerbi 0.24%

Frattesi 0.48%

Bonny 0.12%

Sucic 0.12%

Luis Henrique 0.84%



CLASSIFICA GENERALE DOPO 44 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 48 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 25 PT.

CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BISSECK E BARELLA 16 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BASTONI E AKANJI 12 PT.

DIOUF 11 PT.

J. MARTINEZ 10 PT.

BONNY 9 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DARMIAN E DUMFRIES 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.