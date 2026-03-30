La situazione geopolitica degli Stati Uniti tiene banco nella conferenza stampa di Denzel Dumfries e Ronald Koeman a Zeist, con un occhio anche alle eventuali ripercussioni sui Mondiali. Il terzino dell'Inter non si dice indifferente alla questione: "Seguo tutto da vicino. È importante che andiamo lì sani e salvi e che torniamo sani e salvi. Sono cose che devono essere in ordine". Ma si sentirebbe a disagio a farsi fotografare con Donald Trump in caso di una possibile vittoria ai Mondiali. "Siamo calciatori e siamo lì per giocare a calcio. Quindi per ora, penso che vada bene così", replica lapidario.