Donyell Malen, attaccante della Roma, ha parlato dopo il successo dell'Olanda contro la Norvegia. Tra poco più di una settimana, l'attaccante sfiderà l'Inter in campionato: "Penso che Koeman sappia cosa possa fare e quali siano le mie qualità. Avrei preferito segnare uno o due gol, ma so che arriveranno. Devo solo continuare a fare quello che sto facendo", le parole riprese da VoceGiallorossa.