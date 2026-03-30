Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro lo Zambia, il ct dell'Argentina Lionel Scaloni si è proiettato già al Mondiale che verrà: "Ho abbastanza chiara la lista che stilerò per la Coppa del Mondo, ho già consegnato all'AFA il preliminare di 55 giocatori che a sua volta poi dovrà passarla alla FIFA", ha detto con sicurezza il ct dell'Albiceleste. "Dovremo scartare giocatori e lo faremo in base al loro rendimento. Non c'è un'altra via. La partita dell'altro giorno potrebbe essere stata un avvertimento, ma i ragazzi hanno capito che non è stata una buona gara e la mia sensazione è che sia stata solo una brutta partita. Penseremo al bene della squadra e da lì prenderemo decisioni per giugno. Ma siamo convinti con ciò che si prende e che vada nel miglior modo possibile".

Sul livello dell'Argentina:

"Non saprei dire se siamo vicini o lontani dalla top 10 mondiale. Non importa l'avversario, dobbiamo competere in tutte le partite. L'abbiamo sempre fatto. Sono convinto che il livello della squadra non sia quello dell'altro giorno. Se in ogni caso dovesse essere quello cercheremo delle opzioni. Ma siamo convinti di quello che sceglieremo e che andrà nel miglior modo possibile".