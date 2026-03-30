Un vertice tra Chivu, dirigenza e proprietà è in programma a giorni in casa Inter. Dalla società viene definito come "interlocutorio", ma sarà comunque un'occasione di confronto verso l'estate, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Le due idee primarie del tecnico sono maggiore fisicità in mezzo e più velocità e qualità dalla trequarti in su. Lacune che la squadra aveva già la scorsa estate e che torneranno d'attualità, così come il nome di Manu Koné, ma anche quelli di Frattesi e Carlos Augusto per il loro futuro in bilico e di Aleksandar Stankovic per la volontà di riportarlo alla base.

In attacco c'è sempre nel mirino Diaby, ma ovviamente le entrate dipenderanno anche da quel che accadrà a pedine quali Bastoni e Calhanoglu. Dovessero partire non è da escludere il cambio di modulo: Chivu è stuzzicato dalla possibilità di passare a quattro in difesa. Già in Primavera e poi all'inizio dell'avventura al Parma, infatti, aveva giocato così. In ogni caso la società cederà Bastoni solo davanti ad offerte da capogiro e senza fare sconti.