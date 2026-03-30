Nuova possibilità per Denzel Dumfries di mettere minuti nelle gambe, domani in amichevole contro l'Ecuador. L'olandese, si legge sul Corriere dello Sport, è stato tra i protagonisti nel confronto tra Olanda e Norvegia siglando un assist per Reijnders.

L'olandese è un pilastro dell'Inter e ha saltato 23 partite coi nerazzurri nel pieno della stagione. Ora che è tornato a disposizione, è forte la sua candidatura per prendersi una maglia da titolare domenica contro la Roma. Tra l'altro, proprio ai giallorossi Dumfries ha segnato la sua prima rete in Italia nel 2021-22, bissando anche al ritorno a San Siro.