Hakan Calhanoglu è pronto per giocare Kosovo-Turchia, finale playoff per il Mondiale 2026, che ha definito, senza giri di parole, 'la partita della carriera'. Il centrocampista dell'Inter ha smaltito totalmente il problemino fisico che aveva avvertito nel finale della semifinale con la Romania, quando aveva lasciato il campo dopo una smorfia di dolore che aveva suscitato qualche preoccupazione nei tifosi turchi e in quelli nerazzurri: "Ho avuto un crampo alla gamba nell'ultima partita, per questo ho chiesto all'allenatore di sostituirmi. Ora sto bene, l'allenamento è andato bene. Sono pronto per domani. La motivazione e lo spirito di squadra sono ottimi", la rassicurazione di Calha in conferenza stampa.