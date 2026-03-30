L'ex interista Raoul Bellanova potrebbe tornare a Milano, ma sulla sponda opposta del Naviglio, dove è già stato per tutti gli anni del settore giovanile fino alla prima squadra. Secondo Tuttosport, Bellanova è finito indietro nelle gerarchie di Palladino all'Atalanta, ha perso la nazionale e il suo entourage ha avuto una serie di abboccamenti con il Milan.

Nel corso della carriera Bellanova è stato per un anno anche all'Inter, disputando anche una finale di Champions League e vincendo Coppa Italia e Supercoppa Italiana.