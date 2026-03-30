Il Real Madrid, sotto la guida del presidente Florentino Perez, si sta preparando per un'importante sessione di mercato estiva, con l'obiettivo di rinforzare i reparti che hanno penalizzato le prestazioni della squadra nelle ultime due stagioni, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo.

Il club dovrebbe effettuare fino a sei acquisti, tra cui due difensori, un centrocampista, il ritorno di Endrick dal prestito al Lione e un potenziale terzino destro qualora Carvajal non dovesse rimanere. Tuttavia, il primo acquisto è ormai certo da diversi mesi: il ritorno del giocatore argentino Nico Paz dal Como.



Il Real Madrid ha ceduto il 50% dei diritti su Nico Paz per 6 milioni di euro, con un'opzione di riacquisto per soli 9 milioni di euro la prossima estate. Paz sta disputando una stagione eccezionale, con 11 gol e 6 assist sotto la guida dell'allenatore Cesc Fabregas, che hanno fatto lievitare il suo valore di mercato a 65 milioni di euro. Questo rende il suo ritorno un'occasione d'oro per il Real Madrid, nonostante la forte concorrenza per i posti che occuperà al suo rientro.



Nico Paz ha bisogno di un minutaggio sufficiente e di essere considerato un titolare fisso dopo il suo ritorno, soprattutto in presenza di giocatori come Arda Güler, Franco Mastantuono, Brahim Díaz e Jude Bellingham. Inoltre, l'Inter sta monitorando attentamente il giocatore e vuole renderlo un elemento chiave della propria rosa, il che spinge la dirigenza del Real Madrid a velocizzare il suo recupero.



Sulla base di ciò, il consiglio di amministrazione del Real Madrid ha dichiarato che l'attivazione dell'opzione di riacquisto di Nico Paz sarà il primo impegno del club durante la finestra di mercato estiva, rendendolo il primo acquisto ufficiale della squadra prima dell'inizio della nuova stagione.