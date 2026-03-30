Matias Soulé lavora da qualche giorno per tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini già per la partita di domenica contro l'Inter al Meazza. La convocazione non è affatto scontata, ad oggi l'argentino resta in dubbio ma il peggio sembra essere alle spalle. Per fare il punto della situazione Il Messaggero ha interpellato Guido Viggiano, preparatore atletico e osteopata del giocatore: “Il fastidio più forte lo ha avuto all’adduttore destro, ora per fortuna sta meglio ma ci sono volute 3-4 settimane. In questo caso però non si tratta di un infortunio muscolare e non ci sono dei tempistiche precise. Dopo Napoli ha deciso di fermarsi, ma anche prima non era al 100%. Per tre mesi ha stretto i denti utilizzando gli antinfiammatori e non è positivo per un calciatore di 22 anni. Dopo la partita contro il Napoli ha iniziato la fase di riabilitazione”.

Permane il dubbio sulla sua presenza a Milano: "Non posso dirlo io, sarebbe fantastico e quello è l’obiettivo. Vuole arrivare a quella partita in forma ma è fermo da cinque settimane...".