Emiliano Viviano è chiamato da Sport Mediaset a rispondere a cinque domande legate all'attualità del ruolo dell'estremo difensore e di alcuni suoi protagonisti. Quando gli viene chiesto chi sceglierebbe per il dopo Yann Sommer all'Inter tra Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi, l'ex numero uno di Bologna e Brescia risponde: "Se devo prendere specificatamente le qualità, Carnesecchi mi piace un pochino di più. Però Vicario come esperienza è più avanti, e poi sarebbe un'operazione economicamente più facile".

Ma le critiche nei confronti del portiere elvetico sono giuste o un po' gratuite? "Se si guarda quest'anno sono giuste; non ha fatto grandissimi errori ma non ha fatto prestazioni all'altezza di Sommer. Quando sei all'Inter e sei un portiere come Sommer, quando non offri prestazioni all'altezza delle aspettative la critica ci sta. Poi è difficile trovare di meglio".