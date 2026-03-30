Murat Yakin non farà esperimenti di formazione, almeno dal via, nel test match che attende la nazionale svizzera contro la Norvegia: "Dovremo essere flessibili visto che sarà un avversario molto diverso rispetto all’ultimo, sono felice di poter provare l’undici titolare un’altra volta. Ho raccolto diversi spunti nell’ultimo match e ora avremo l’opportunità di averne altri", ha detto il ct degli rossocrociati in conferenza stampa.

Di fronte a Erling Haaland, titolare come annunciato dal selezionatore norvegese Solbakken, gli elvetici dovranno sistemare qualche meccanismo difensivo che non ha funzionato contro la Germania, puntando sull'esperienza dell'interista Manuel Akanji, suo ex compagno al Manchester City: "Haaland è un attaccante super, Manu lo conosce molto bene. Spero che riesca a tenerlo a bada, ovviamente con il supporto della squadra. Con la Germania non siamo stati abbastanza aggressivi in fase di non possesso, abbiamo regalato troppe occasioni ed è una cosa che non ci succedeva da tempo. Abbiamo anche mostrato cose buone ma sicuramente a livello difensivo dovremo fare di più", ha concluso Yakin.