Vincenzo Montella, CT della Nazionale turca, dovrebbe applicare lo stesso schema di gioco utilizzato nel match contro la Spagna in vista della sfida di domani sera contro il Kosovo che vale un posto ai prossimi Mondiali. L'idea è quella di stravolgere il modulo, visto e considerato che i kosovari giocano con una difesa a cinque: Montella ha utilizzato Ozan Kabak, Samet Akaydın e Abdülkerim Bardakcı come trio difensivo negli ultimi allenamenti, mentre Zeki Çelik e Ferdi Kadıoğlu sono stati utilizzati come terzini. I giocatori della nazionale turca che hanno giocato titolari nella partita contro la Romania hanno svolto un allenamento di recupero il giorno successivo, per poi riprendere la preparazione di squadra il giorno seguente.
Il capitano Hakan Calhanoğlu, tuttavia, non ha partecipato alla sessione di allenamento, limitandosi a una leggera corsa con Merih Demiral. Proprio al centrocampista dell'Inter sono rivolte le principali attenzioni dello staff tecnico dei Milli Takim: è stato riferito che il periodo di riposo di Hakan Çalhanoğlu è stato prolungato a scopo precauzionale e che il giocatore è stato inserito in un programma di allenamento speciale, ma sarà comunque in campo per la partita contro il Kosovo. Montella e il suo staff stavano procedendo con estrema cautela, analizzando i dati post-allenamento di tutti i giocatori per prevenire eventuali nuovi infortuni prima della cruciale finale.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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