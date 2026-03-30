Dopo la cena di gruppo in nazionale tra Locatelli e qualche giocatore dell'Inter, tra cui Bastoni, Dimarco e Barella, Massimo Orlando ha parlato così a Tuttomercatoweb: "C'è invidia, soprattutto qui in Italia poi c'è una pressione incredibile. Anche quando abbiamo vinto il Mondiale, c'è stata una festa scialba, si sono radunati al Circo Massimo ma ben poco, tanto che ora neanche se li ricordano. Perché non andare a cena insieme? E' assurdo".