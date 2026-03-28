Il centrocampista del Trento, Amer Mehic, intervenuto sul Corriere del Trentino, ha parlato così del rinvio della sfida contro l'Inter U23: "Il rinvio della partita con l’Inter Under 23? Lo viviamo bene, possiamo recuperare qualcuno e ritrovare energie. Mi aspetto partite molto tese, ma dobbiamo essere bravi a trovare quella spensieratezza che ci ha contraddistinto".