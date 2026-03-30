Nell'allenamento andato in scena, a Coverciano, prima della partenza per la Bosnia, dove domani la Nazionale italiana si gioca un posto al prossimo Mondiale, Gennaro Gattuso ha provat lo stesso undici titolare sceso in campo a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Gerarchie, dunque, confermate: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella partiranno dal via, mentre Francesco Pio Esposito e Davide Frattesi si accomoderanno, almeno inizialmente, in panchina. Lo riferisce Sky Sport.

PROBABILE ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.