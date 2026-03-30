Martín Satriano è al 100% un giocatore del Getafe, che lo ha riscattato ufficialmente dal Lione. L'ex attaccante dell'Inter, arrivato in prestito durante la scorsa sessione di mercato invernale, si è legato al club spagnolo fino al 2030 dopo aver avuto un grande impatto da quando è approdato al Coliseum, segnando tre gol (contro Villarreal, Real Madrid e Real Betis) in dieci presenze.