Troppe chiacchiere su Alessandro Bastoni: la versione è già cambiata. E intanto domani l'Italia si gioca l'accesso ai Mondiali in quel di Zenica contro la Bosnia di Dzeko

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 30 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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