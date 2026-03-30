"Non ho intenzione di stravolgere l'intera squadra, ma darò spazio ad altri giocatori per avere un quadro ancora più completo di tutti. Il quadro è quasi completo, ma si tratta pur sempre di due amichevoli. Questo dipende anche dall'avversario". Debutta così il CT della Nazionale dei Paesi Bassi Ronald Koeman nella conferenza stampa della vigilia dell'amichevole di Eindhoven contro l'Ecuador. Il dibattito però è caldo, soprattutto per quel che riguarda la questione corsia di destra, quella che riguarda Denzel Dumfries: "Cerchiamo stabilità, ma proviamo comunque a formare delle coppie in quella posizione. Anche qui, questo può dipendere dall'avversario".

Ma Dumfries verrà coinvolto nell'eventuale scelta dell'altro esterno? "Non chiederò a Dumfries cosa vuole. Se preferisce giocare con Teun Koopmeiners o Jeremie Frimpong. Lo decidiamo noi. Lo scegliamo partita per partita e formiamo le coppie", dichiara Koeman con tono anche un po' infastidito.