Intervistato da Radio Anch'io Lo Sport, l'ex ct azzurro Roberto Donadoni dice la sua riguardo al ballottaggio Retegui-Pio Esposito per Bosnia-Italia di domani sera. "Credo che ci possano stare entrambe le cose. Ci può stare si parta come con l'Irlanda del Nord e poi inserire un giocatore del peso di Pio Esposito che, con le energie degli altri che calano, può essere decisivo. Sono sensazioni che solo l'allenatore può percepire stando coi ragazzi. Ma la carica agonistica deve essere tale per cui chi va in campo deve fare solchi sul terreno".

Donadoni parla anche della corsa scudetto, con i nerazzurri ancora in testa. "Da adesso in avanti ogni gara ha un risvolto particolare. Conta non fare passi falsi. E' bello che sia tutto aperto. Anche lo Scudetto? L'Inter ha un vantaggio, ma gli ultimi tentennamenti fanno pensare che si possa tornare in gioco".