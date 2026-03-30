Protagonista in campo in 'Operazione Nostalgia', l'ex difensore della Roma e della Nazionale brasiliana Aldair, soprannominato Pluto, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui si è focalizzato anche sul prossimo impegno dei giallorossi, al Meazza contro l'Inter domenica prossima: "La qualificazione in Champions non dipenderà esclusivamente dalla gara contro l'Inter. I nerazzurri sono più forti e quindi favoriti, ma poi ci sono 7 giornate da giocare. La Roma è vicina al quarto posto, un eventuale passo falso non può e non deve essere considerato fatale".