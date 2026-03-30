Nel corso di un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it, l'ex attaccante brasiliano Jeda ha parlato della corsa Scudetto offrendo una sua personale visione:

Milan e Napoli distanti rispettivamente, sei e sette punti. A otto giornate dalla fine del campionato, si può parlare di campionato riaperto in ottica scudetto?

"Sì, secondo me, soprattutto in relazione al momento dell'Inter che, oggettivamente, sta facendo più fatica di quanto ci si aspettasse. Credo che l'eliminazione dalla Champions League, inevitabilmente, sia stata la parte più deludente della stagione e ha portato degli strascichi negativi anche in campionato che fanno ricordare la parte finale della scorsa stagione dei nerazzurri. In più, ritengo che l'assenza di Lautaro Martínez sia uno dei principali motivi che sta togliendo una certa sicurezza a tutta la squadra, perché lui, oltre a esserne il capitano, è un giocatore che ha risolto molti problemi in attacco, oltre a essere un vero leader nei momenti più delicati delle partite; senza di lui, non è un caso che l'Inter abbia fatto tantissima fatica a segnare. La squadra è in un momento di forma non brillantissima, non lo si può negare, e può essere subentrata un po' di paura nel vedersi avvicinare i diretti rivali a non tantissimi punti; a questo punto della stagione, chi insegue è molto più avvantaggiato rispetto a chi sta precede, perché sa che non deve fare calcoli e può giocare tutte le partite che restano con una certa disinvoltura. Milan e Napoli hanno aumentato di molto la pressione, anche in virtù di scontri diretti importanti che potrebbero regalare un colpo di scena a questo campionato.

A proposito degli scontri diretti, alla prossima di campionato ci sarà sia Inter-Roma che Napoli-Milan. Potrà rivelarsi la giornata chiave per le sorti dello scudetto?

Non so se potrà essere quella chiave, ma sarà una giornata che inciderà tantissimo, perché sono due scontri diretti che diranno molto anche per la qualificazione in Champions League. Seppure in difficoltà nelle ultime settimane, credo che l'Inter affronterà la partita con un piccolo vantaggio, perché gioca dinanzi al proprio pubblico ed un fattore non da poco; sa che non potrà sbagliare, ma affronterà una delle squadre più insidiose del campionato, che arriva in buona forma per lottare per il quarto posto e non avrà paura di giocarsela a viso aperto con la capolista. Anche quella tra Napoli e Milan sarà una bellissima partita; in particolare, bisogna riconoscere che Conte è stato molto bravo a rimodellare la squadra per via dei numerosi infortuni, non era facile tenersi a un certo livello e lui ci sta riuscendo; se avesse avuto un po' più a disposizione tutti i suoi giocatori, credo che parleremmo di un altro campionato".