Primo boccone amaro per l'Inter Under 23, che ha dovuto abbandonare subito la corsa nella Coppa Italia Serie C dopo la sconfitta ai calci di rigore patita per mano del Vado. A fine gara, il tecnico nerazzurro Stefano Vecchi ha espresso il suo parere sul match com l'inviato di FcInterNews.it al Sivori di Sestri Levante:
Commento sulla partita? Inter un po' meno bene nel primo tempo però nella ripresa meritava decisamente qualcosa in più?
"Sì, in generale abbiamo fatto un'ottima partita. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare il grande lavoro della squadra. Abbiamo recuperato il risultato che ci era sfavorevole, poi nella ripresa abbiamo spinto molto creando tante opportunità però purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Poi nella lotteria dei rigori diciamo che alla lunga distanza sono stati più bravi loro".
Tra una settimana c'è il Catania. Che sensazioni avete? E c'è più consapevolezza dopo che l'anno scorso l'avventura era del tutto nuova?
"Sì, ora c'è l'incognita del campionato, di un girone nuovo e un po' particolare per noi. Ma è indubbio che chi ha fatto l'esperienza dello scorso anno si porta dietro un bagaglio importante. Siamo consapevoli e convinti di avere una squadra che sta facendo un lavoro importante già dal ritiro. Ora sono anche arrivati i ragazzi che erano in ritiro con la prima squadra che hanno fatto un'esperienza notevole. Dalla prossima settimana si prepara la gara col Catania che sarà sicuramente stimolante".
Mancuso stasera è stato molto attivo, al di là del rigore sbagliato.
"Devo dire la verità, secondo me tutti hanno fatto una buonissima gara, chi più chi meno. Poi per poco o per sfumature tutti hanno fatto un'ottima partita. Poi gli errori nel calcio ci stanno; peccato perché ci tenevamo ad andare avanti".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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