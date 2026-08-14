Finisce prima del previsto la Coppa Italia Serie C dell'Inter U23, eliminata a Sestri Levante dal Vado. Decisivi i calci di rigore per assegnare il passaggio del turno.

L'Inter U23 ha giocato un primo tempo leggermente sottotono. Poche le occasioni per i nerazzzurri, che sono andati in svantaggio al 18' con un gol di Lionetti. Il classe 1998 ha segnato di testa a porta vuota sfruttando un'incomprensione tra Mayé e Melgrati. Al 45' il pari. Lavelli si procura un penalty in mischia e si presenta sul dischetto: Sala para, ma Marello, subentrato all'infortunato Milani, non sbaglia sulla respinta per l'1-1 con il quale le squadre tornano negli spogliatoi. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno di fatto dominato la gara, con personalità e qualità. Pur non creando granché, la squadra di Vecchi è stata assolutamente padrona del campo. Non è bastato per evitare i calci di rigore, che hanno premiato il Vado. Decisivi gli errori di Zuberek e Mancuso dopo una serie lunghissima: la sentenza la firma Lazzarini che manda i liguri al turno successivo.

Il tabellino

VADO-INTER U23 8-7 (D.C.R.)

Marcatore: Lionetti (18'), Marello (45')

VADO (3-4-2-1): Sala; Gulinelli (dal 77' Piana), Malanca, Saltarelli (dal 63' Lazzarini); Dellepiane, De Rinaldis (dal 77' Ferro), Di Munno, Saiani (dal 63' Rosa); Lionetti, Vita; Lischetti (dal 63' Tampieri)

A disposizione: Calvani, Bellocci, Simonetta, Costantino, Candiano, Tiana.

Allenatore: Matteo Pastorino.

Ammoniti: Dellepiane (40'), Saltarelli (41')

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante, Prestia, Mayé (dal 79' Jakirovic); Amerighi, Kaczmarski (dal 79' Bovo), Fiordilino, Milani (dal 18' Marello); Agbonifo (dal 62' Mosconi), Mancuso; Lavelli (dal 62' Zuberek).

A disposizione: Taho, Raimondi, Cerpelletti, Zanchetta, Matarrese, Re Cecconi, Garonetti.

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammonito: Fiordilino (41')

Arbitro: Cosimo Papi (sez. di Prato)

Assistenti: Balducci-Guiducci

Quarto ufficiale: Picardi

Rivivi il live

GOL DEL VADO (V): Lazzarini non sbaglia: passa il Vado a Sestri Levante.

ERRORE DI MANCUSO (I): Brutto rigore di Mancuso, che calcia quasi centrale. Sala para.

GOL DI MALANCA (V): Rigore bellissimo, sotto all'incrocio. Melgrati tocca, ma era quasi impossibile fare di più. Altri due rigori.

GOL DI STANTE (I): Un altro difensore che segna un bel gol dal dischetto. Sala non indovina l'angolo alla sua sinistra e va dalla parte sbagliata.

GOL DI TAMPIERI (V): Gran bella serie di rigori. Anche Tampieri spiazza il portiere con il sinistro.

GOL DI FIORDILINO (I): Anche lui spiazza Sala, glaciale dagli undici metri con il piattone.

GOL DI ROSA (V): Gol, botta centrale, si va a oltranza.

GOL DI JAKIROVIC (I). Non trema il croato: mancino freddissimo, Sala spiazzato.

GOL DI LIONETTI (V). Melgrati tocca ma non basta: la palla gli buca la mano e finisce in fondo al sacco. Tutto da rifare per l'Inter U23.

ERRORE DI ZUBEREK (I). Come Vita, Zuberek apre a mezz'altezza e Sala intuisce. Possibilità di pareggio per i liguri.

GOL DI FERRO (V). Collo esterno potente e sicuro: Melgrati opta per l'altro palo e non può nulla.

GOL DI MOSCONI (I). Gran rigore ad aprire del giocatore classe 2007. Mancino precisissimo, Sala intuisce ma non basta.

GOL DI PIANA (V). Il veterano del Vado spiazza Melgrati, tiro debolissimo ma il portiere nerazzurro era già dall'altra parte: 1-2 nella serie.

GOL DI BOVO (I). Rincorsa spezzata e portiere spiazzato con il destro. Inter avanti di due!

ERRORE DI VITA (V). Melgrati! Il capitano avversario calcia ad aprire e il portiere nerazzurro para alla sua sinistra. Bravissimo.

GOL DI MARELLO (I). Apre il piede mancino il friulano: Sala spiazzato, Inter avanti.

22.58 - Comincia l'Inter, andrà Marello.

22.54 - Calci di rigore a Sestri Levante. Il passaggio del turno si deciderà dagli 11 metri.

90'+3 - Tiro da fuori di Vita, Melgrati blocca sicuro.

90' - Quattro di recupero.

90' - Situazione dubbia in area di rigore del Vado. Zuberek e Piana si agganciano, l'arbitro lascia giocare.

87' - Ottimo finale dell'Inter U23, che sta adesso controllando la gara. Non arriva però sin qui il gol che potrebbe far evitare ai nerazzurri la lotteria dei rigori.

79' - Cambi Inter. Escono Kaczmarski e Mayé per Bovo e Jakirovic. Ancora una volta nessuna modifica tattica.

77' - Cambi Vado. Escono De Rinaldis e Gulinelli per Ferro e Piana.

76' - Ora l'Inter spinge e il Vado fa fatica. Zuberek attacca la profondità e calcia di destro: Sala respinge.

75' - Occasione Vado. Vita prova la girata anticipando Prestia, ma il capitano nerazzurro lo disturba. Palla che sfila sul fondo.

73' - Grande occasione Inter sul triangolo Zuberek-Mosconi. Il sondriese calcia addosso a Sala ma è tutto fermo: Mosconi partiva da posizione di offside.

70' - Si riparte al Sivori.

67' - Cooling break a Sestri Levante. Partita ora priva di grandi emozioni ed equilibrata. In caso di parità al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore.

63' - Cambi Vado. Fuori Saiani, Lischetti e Saltarelli per Tampieri, Lazzarini e Rosa.

62' - Cambi Inter U23. Fuori Lavelli e Agbonifo per Zuberek e Mosconi. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.

56' - Occasione importante per Amerighi. Marello batte un angolo dei suoi, perfetto per l'esterno ex Cavese. Disturbato alle spalle da un avversario, Amerighi colpisce in caduta e non trova la porta.

51' - Ancora Agbonifo, decisamente il più ispirato in questo avvio di ripresa. Palla recuperata e transizione condotta tutta da lui, che poi prova il sinistro: la sfera salta male e l'esterno nerazzurro colpisce di mezzo esterno. Conclusione sul fondo.

48' - Calcia Agbonifo da fuori: non trova la porta. Era una buona conclusione, vicina alla traversa della porta difesa da Sala.

22.04 - Si riparte, primo possesso per il Vado.

22.03 - Squadre di ritorno in campo. Non dovrebbero esserci sostituzioni.

Primo tempo discreto per i nerazzurri, che vanno sotto al 18' per il gol di Lionetti e rispondono a fil di sirena, con il gol di Marello, subentrato a Milani. Bravo il friulano a ribadire in rete un penalty sbagliato da Lavelli. Nel secondo tempo potrebbero essere i cambi a dare una sterzata alla gara, per ora equilibrata.

21.49 - Dopo due minuti di recupero fischia due volte l'arbitro: si rientra negli spogliatoi in parità.

IL GOL - Destro a incrociare rasoterra di Lavelli parato da Sala. Marello è il più veloce di tutti sulla respinta e con il sinistro fulmina Sal: 1-1 appena prima dell'intervallo.

45' - GOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! MATTIA MARELLO! Più veloce di tutti sull'errore di Lavelli dal dischetto!

43' - Rigore per l'Inter! Mischia convulsa a centro area, Lavelli prova la girata e la palla carambola sul braccio di un giocatore del Vado: è proprio Lionetti, l'autore del gol. Penalty fischiato senza dubbi dall'arbitro Papi.

41' - Ammoniti Saltarelli e Fiordilino per reciproche scorrettezze.

41' - Punizione tagliata di Marello dalla trequarti, la difesa del Vado non respinge ma devia soltanto a pochi centimetri dal palo: corner.

40' - Ammonito Dellepiane. Primo giallo: se lo becca Dellepiane. Fallo tattico su Mancuso che stava ripartendo.

36' - Saiani cerca il tiro da centrocampo: palla a lato, non di molto. Melgrati comunque era in controllo.

35' - Spunto di Dellepiane sulla destra, che salta Marello e crossa. Bravo Prestia in chiusura.

27' - Miglior occasione della partita dell'Inter U23 sulla testa di Lavelli. Amerighi crossa a rientrare con il sinistro e l'attaccante incorna con la giusta forza. Palla fuori di poco.

25' - Si riparte.

23' - Cooling break alla metà del primo tempo. Per l'Inter è stato un quarto di partita complicato, con il Vado più pimpante e incisivo. L'Inter, anche quando ha mosso la palla, ha faticato a trovare sbocchi interessanti davanti.

18' - Cambio Inter. Milani non ce la fa, lascia il campo per un problema alla coscia destra. Al suo posto Marello.

IL GOL - Saltarelli rientra sul destro e crossa da sinistra. Melgrati chiama la sfera per l'uscita ma Mayé lo anticipa. La palla si impenna e Melgrati prova una seconda uscita, venendo anticipato di testa però da Lionetti, che segna a porta vuota. Il Vado è avanti 1-0.

18' - GOL DEL VADO! Pasticcio difensivo dei nerazzurri e Lionetti insacca, 1-0 per i padroni di casa.

17' - Problema fisico per Milani che resta a terra. Si alza dalla panchina Marello.

15' - Ritmi che restano piuttosto elevati, entrambe le squadre però fanno buona guardia e impediscono agli avversari di creare granché.

8' - Inter U23 che prova a scuotersi. Grande combinazione Amerighi-Lavelli-Agbonifo sulla destra e palla in mezzo dell'ex Verona per Mancuso. Stop e tiro: la conclusione era ben indirizzata, ma la difesa di casa respinge.

3' - Grande occasione per il Vado. Mancuso perde una palla sanguinosa sulla trequarti e Lischetti punta la porta. Sulla sinistra accorre Vita, servito dal compagno a tu per tu con Melgrati. Il trequartista di casa però si addormenta e perde il tempo per calciare. Graziata l'Inter U23.

21.02 - Fischia Papi: è inizata Vado-Inter U23!

20.57 - Squadre in campo: Inter U23 in nerazzurro, Vado in divisa bianca. Si gioca su terreno sintetico.

20.55 - Pochi minuti al via della sfida qui al Sivori di Sestri Levante. Da segnalare, nel settore ospiti, la presenza di una decina abbondante di tifosi nerazzurri.

Inizia in Liguria la stagione dell'Inter U23, impegnata nel primo turno di Coppa Italia Serie C sul campo del Vado. Dopo una buona preseason la squadra di Vecchi punta al passaggio del turno contro una novità della categoria, di nuovo in Serie C dopo 78 anni. Per la prima stagionale mister Vecchi sceglie Lavelli davanti, con Agbonifo e Mancuso alle sue spalle. Dietro c'è Mayé con Prestia e Stante. Si gioca allo stadio Sivori di Sestri Levante: lo stadio di casa del Vado non è infatti a norma per gli standard del professionismo. Calcio d'inizio alle ore 21, ecco le formazioni ufficiali.