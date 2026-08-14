Walter Zenga viene chiamato dal sito 365scores a sbilanciarsi sul prossimo campionato: "È difficile parlarne ora, soprattutto con il mercato aperto. Ma se Roma e Como mantengono il loro livello attuale, Juventus e Milan dovranno disputare una stagione eccezionale per qualificarsi alla Champions League. L'Inter è di gran lunga la più forte e, a mio parere, l'unica squadra che potrebbe perdere il titolo. Il Napoli è ancora una seria candidata, e anche l'Atalanta punta al ritorno in Champions League, ma credo che la Fiorentina potrebbe essere la sorpresa della stagione".

Perché alcune squadre italiane faticano finanziariamente rispetto ai club dei principali campionati europei?

"È molto difficile da spiegare e, francamente, non ho una risposta univoca e definitiva. Forse bisogna esaminare tutto ciò che riguarda i bilanci delle società e dei club, ma non si tratta solo di questo".

Pensi che il divario finanziario sia diventato il fattore più importante nella competizione tra i club italiani e i grandi club europei?

"Molto probabilmente, sono i budget a fare la differenza. Anche la situazione di Osimhen lo dimostra. Per i club italiani, al momento, è molto difficile competere con club come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, ​​Manchester City e altri che dispongono di enormi risorse finanziarie"-