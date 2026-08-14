Un video di presentazione che diventa il più classico degli album di ricordi. Dopo un giro di diversi anni, Davide Frattesi torna a vestire la maglia della Lazio da lui indossata in gioventù e il club biancoceleste lo introduce ai suoi nuovi tifosi facendogli rivedere alcune immagini di quei momenti 'fanciulleschi' prima di prendere il volo verso il calcio che conta. La traiettoria si è chiusa e Frattesi, decisamente commosso, dice: "Finalmente qui".

Sezione: News / Data: Ven 14 agosto 2026 alle 23:17
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.