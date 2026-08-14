Un video di presentazione che diventa il più classico degli album di ricordi. Dopo un giro di diversi anni, Davide Frattesi torna a vestire la maglia della Lazio da lui indossata in gioventù e il club biancoceleste lo introduce ai suoi nuovi tifosi facendogli rivedere alcune immagini di quei momenti 'fanciulleschi' prima di prendere il volo verso il calcio che conta. La traiettoria si è chiusa e Frattesi, decisamente commosso, dice: "Finalmente qui".

Alcuni legami sono semplicemente destinati a ritrovarsi ️ pic.twitter.com/tmdM7jNY7L — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 14, 2026