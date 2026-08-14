Dopo il video di presentazione, arrivano anche le prime parole da nuovo giocatore della Lazio di Davide Frattesi. Che ai microfoni di Lazio Style TV racconta le sue sensazioni per quello che per lui è un ritorno, arrivato al termine di una giornata un po' turbolenta che però non ha lasciato strascichi, anzi: "L’ho vissuta bene. Quando capitano giornate del genere si va avanti e indietro, ma è stata un’attesa vissuta con desiderio. È stata stancante, però bella: ne è valsa la pena. Quando sono arrivato ho riconosciuto le strade che percorrevo da piccolo, quando mi allenavo alla Giustiniana. Torno con una responsabilità diversa e con maggiore maturità. Penso sia arrivato il momento di assumermi responsabilità importanti e lo faccio molto volentieri".

Anche coi tifosi dell'Inter bel rapporto

A Formello e in aeroporto Frattesi ha ricevuto un caloroso benvenuto dai tifosi: "Anche all’Inter avevo instaurato un bel rapporto con i tifosi, nonostante giocassi poco. Ci sono stati alti e bassi, ma siamo sempre andati d’accordo. Questo coinvolgimento da parte dei tifosi della Lazio mi ha fatto molto piacere. Avevo bisogno di sentirmi nuovamente al centro di un progetto: questa accoglienza mi carica molto". Infine, Frattesi ha svelato che già a gennaio è stato vicino alla Lazio: "Eravamo stati abbastanza vicini, poi per una serie di motivi non siamo riusciti a chiudere. Questa volta mi hanno informato un paio di giorni fa: c’è stato soltanto il tempo di decidere e sistemare le carte. Non ho avuto grandi dubbi".