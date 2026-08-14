Dopo il video di presentazione, arrivano anche le prime parole da nuovo giocatore della Lazio di Davide Frattesi. Che ai microfoni di Lazio Style TV racconta le sue sensazioni per quello che per lui è un ritorno, arrivato al termine di una giornata un po' turbolenta che però non ha lasciato strascichi, anzi: "L’ho vissuta bene. Quando capitano giornate del genere si va avanti e indietro, ma è stata un’attesa vissuta con desiderio. È stata stancante, però bella: ne è valsa la pena. Quando sono arrivato ho riconosciuto le strade che percorrevo da piccolo, quando mi allenavo alla Giustiniana. Torno con una responsabilità diversa e con maggiore maturità. Penso sia arrivato il momento di assumermi responsabilità importanti e lo faccio molto volentieri".
Anche coi tifosi dell'Inter bel rapporto
A Formello e in aeroporto Frattesi ha ricevuto un caloroso benvenuto dai tifosi: "Anche all’Inter avevo instaurato un bel rapporto con i tifosi, nonostante giocassi poco. Ci sono stati alti e bassi, ma siamo sempre andati d’accordo. Questo coinvolgimento da parte dei tifosi della Lazio mi ha fatto molto piacere. Avevo bisogno di sentirmi nuovamente al centro di un progetto: questa accoglienza mi carica molto". Infine, Frattesi ha svelato che già a gennaio è stato vicino alla Lazio: "Eravamo stati abbastanza vicini, poi per una serie di motivi non siamo riusciti a chiudere. Questa volta mi hanno informato un paio di giorni fa: c’è stato soltanto il tempo di decidere e sistemare le carte. Non ho avuto grandi dubbi".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 23:57 Padova, Calabro: "Ho tanta gente utile sui calci piazzati, come Cocchi"
- 23:52 Monza, crac Pessina. Juric: "Si è fatto male e non ci sarà per un po'"
- 23:42 Frattesi svela: "Vicino alla Lazio già a gennaio, poi non abbiamo chiuso"
- 23:35 Vado-Inter U23, le pagelle: Marello gol e qualità, pasticcio di Melgrati e Mayé
- 23:31 VIDEO FcIN - Vecchi: "Ottima partita di tutti. Purtroppo gli errori capitano"
- 23:20 fcinRinnovo di Esposito, ecco com'è andata oggi nella sede dell'Inter
- 23:17 videoFrattesi, il cerchio biancoceleste si chiude: "Finalmente qui"
- 23:03 Zenga: "Solo l'Inter può perdere lo Scudetto, è di gran lunga la più forte"
- 22:49 Coppa Italia - Cutrone ispira, Varela e Forson segnano: Monza-Avellino 3-0
- 22:35 UFFICIALE - Frattesi è della Lazio: trasferimento a titolo temporaneo
- 22:27 I rigori dicono Vado: Inter U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C
- 22:20 Oro nei 10mila a Birmingham, Nadia Battocletti fa il bis. E con lei l'Inter
- 22:06 Catania, Cicerelli: "Stiamo provando a dominare le partite, come oggi"
- 21:51 Totocalcio, primo concorso della nuova stagione: Inter-Monza in palinsesto
- 21:37 C'è Inter-Betis, la AMTAB potenzia il servizio di trasporto pubblico
- 21:15 Catania, Longo: "La squadra oggi ha onorato la maglia, mi importa questo"
- 21:08 UFFICIALE – Immobile si ritira: risolto il contratto con il Paris FC
- 20:54 Lega Serie A passa all'azione: interrotta la collaborazione con Tring
- 20:41 Fantacalcio 2026/27, è il momento dell’asta: scopri quanto spendere per i giocatori dell’Inter
- 20:27 Giuntoli sul mercato: "Lang, Diao o Esposito? L’Atalanta ha le sue risposte"
- 20:13 Esposito e l'Inter, la volontà è di andare avanti. Ma non c'è alcuna fretta
- 20:10 Catania, fine della corsa in Coppa Italia: il Parma vince 2-0 e avanza
- 19:56 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 19:45 videoFinito l'incontro Giuffredi-Inter: bocca cucita per l'agente all'uscita
- 19:42 Stella Rossa, finisce l'avventura di Stankovic: Riera nuovo tecnico
- 19:29 Bongiorni: "Io per la Fiorentina prenderei Luis Henrique, ecco perché"
- 19:15 Trevisani: "Scudetto, Inter e Napoli in prima fila. Ma può cambiare tutto"
- 19:05 Spence, l'annuncio dell'ufficialità atteso domani per questioni burocratiche
- 19:00 Rivivi la diretta! FRATTESI alla LAZIO con una novità! AURA SPENCE, domani INTER-BETIS: SUBITO STONES? E LAUTARO...
- 18:55 Qui Betis - Sono 22 i convocati per la gara con l'Inter: non c'è Lo Celso
- 18:41 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 18:30 videoFrattesi è a Roma: l'avventura con la Lazio sta per avere inizio
- 18:27 Runjaić: "Zaniolo vuole tornare in Nazionale, sa cosa ci aspettiamo da lui"
- 18:14 L'interista Yeman Crippa: "Anche quest'anno non ce n'è per nessuno"
- 18:00 Sport.fr - Un club italiano ha pronti 40 milioni per Fofana
- 17:45 Djed Spence all'Inter: anche il Middlesbrough festeggia
- 17:31 videoInter, in sede gli agenti di Pio Esposito: sul tavolo il rinnovo
- 17:15 Motta saluta l'Inter: "Solo il tempo dirà se le nostre strade si incroceranno di nuovo"
- 17:00 Trasferta di un giorno a Bari: il programma di viaggio dell'Inter
- 16:45 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 16:28 UFFICIALE - Inter, Matteo Motta ceduto a titolo definitivo al Pescara
- 16:15 BILD - L'Inter pensa al giovane Reggiani, contattato l'entourage
- 16:03 FOTO - Frattesi lascia l'Inter, la Lazio lo aspetta: la partenza da Milano
- 16:00 Inter-Betis a Ferragosto: due precedenti nella storia tra le due squadre
- 15:46 Un'ala offensiva se parte Luis Henrique? Per Fofana nessuna trattativa avanzata
- 15:32 Domani la sfida all'Inter: la probabile formazione del Betis Siviglia
- 15:17 Spence, visite mediche completate. L'inglese atteso in sede per le firme
- 15:05 Sky - Inter-Betis, la probabile formazione: ballottaggio Bisseck-Stones
- 14:50 Dal Betis al Monza, la grande occasione di Diouf aspettando Spence: Andy per ora è il titolare
- 14:33 Spence secondo inglese dopo Stones: come funziona la regola degli extra UE
- 14:18 Frattesi-Lazio, giocatore a Roma nel pomeriggio. Domani le firme
- 14:09 Berenbruch, possibilità Avellino. Ma non è l'unico candidato
- 13:55 Da Aldridge a Firmino: Jones può entrare in una cerchia storica del Liverpool
- 13:45 Lazio, Gattuso: "Frattesi può darci una grandissima mano, spero che arrivi"
- 13:40 Kamate-Espanyol, Inter in attesa. Il giocatore ha un'altra offerta sul tavolo
- 13:26 Frattesi, telefonata decisiva Lotito-Marotta. Giocatore a Roma nel pomeriggio
- 13:13 Akanji accoglie Stones: "Benvenuto nella famiglia Inter, fratello"
- 12:58 The Athletic - Il Liverpool attende l'offerta dell'Inter per Jones e blocca Mac Allister
- 12:45 Rodrigo Mora si complica, la Roma pensa anche a Fofana
- 12:31 Via libera per Frattesi, scambio di documenti con il nuovo accordo tra Lazio e Inter
- 12:18 Il Giorno - Inter U23 in Coppa Italia: Vecchi recupera alcuni giovani "prestati" a Chivu
- 12:04 Nuova opportunità per Khalaili: l'israeliano va al Crystal Palace
- 11:52 Frattesi, soluzione trovata: cambiano i dettagli dell'accordo tra i due club
- 11:44 Frattesi-Lazio, parti al lavoro. Ottimismo per una soluzione nelle prossime ore
- 11:36 Inter-Betis Siviglia, si prevede una nutrita partecipazione
- 11:22 TS - Inter, in previsione dalle due alle quattro uscite. Per Massolin si riapre la pista Monza?
- 11:20 FRATTESI-LAZIO, STOP IMPROVVISO: COSA STA ACCADENDO. L'AFFARE SALTA? E JONES...
- 11:07 Luis Henrique-Roma, è un problema di ingaggio. Tra i club l'accordo si troverebbe
- 10:52 Frattesi-Lazio, trasferimento sospeso: manca l'ok della Lega, le motivazioni