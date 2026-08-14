Qualche dettaglio. Questo, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, manca per la fumata bianca sul rinnovo di Pio Esposito. Oggi pomeriggio gli agenti dell'attaccante sono stati nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione e hanno mosso parti importanti verso l'accordo, anche se ancora balla qualcosa tra domanda e offerta. La proposta dell'Inter è portare l'attuale stipendio da 1,1 milioni di euro a stagione (che con i bonus è arrivato a 1,6 milioni nella stagione di Scudetto e Coppa Italia) a 3 milioni, lo stesso ingaggio proposto e firmato da Yann Bisseck, sempre fino al 2031.

Volontà comune

Le parti si riaggiorneranno entro fine mese e il fatto che l'incontro sia andato in scena alla vigilia di Ferragosto fa intendere come ambo le parti ci sia la volontà di trovare rapidamente un accordo. Anche perché il club considera Esposito incedibile ed Esposito non pensa minimamente di cambiare maglia. La sensazione è che a 3,2 milioni possa arrivare la stretta di mano definitiva tra le parti.