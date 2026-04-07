Ieri, nel match dell'ora di pranzo, il Como non è andato oltre lo 0-0 contro l'Udinese. Una frenata che Ivan Smolcic ha commentato così in conferenza stampa: "L'Udinese è una squadra forte, sapevamo che qui non sarebbe stato facile, i primi minuti abbiamo anche giocato bene, poi con il tempo loro si sono adattati al nostro gioco, piazzandosi 5-4-1 e facendo tanta densità. Era difficile trovare spazi e di rado hanno concesso qualcosa sulle fasce, andiamo ancora a caccia di punti per competere ad alti livelli", le sue parole.

I lariani hanno comunque portata a casa un punto, riuscendo a non subire gol per l'ennesimo volta in questa stagione: "Vedremo a fine stagione se sarà un buon punto o no - ha detto Smolcic -. Oggi (ieri, ndr) non abbiamo fatto bene in fase di finalizzazione, abbiamo avuto qualche chance ma ci è mancato il killer instinct. Lavoriamo molto anche sulla fase difensiva, che è un aspetto molto importante".