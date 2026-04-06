Nonostante la colossale dimostrazione di affetto avuta ieri a San Siro da parte di giocatori e compagni di squadra, Alessandro Bastoni si vede ormai sempre più lontano dall'Inter e vicino al Barcellona. Questa, almeno, è la convinzione espressa dal Mundo Deportivo, quotidiano catalano secondo il quale il difensore ha fretta di firmare il nuovo contratto coi blaugrana. In primo luogo, a causa della sua attuale situazione dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali, che sta influenzando la sua vita quotidiana all'Inter . E anche perché crede che prima inizieranno le trattative tra i club, prima potranno concludersi e il suo futuro chiarito. Inoltre, farà tutto il possibile per realizzare il suo sogno di giocare al Camp Nou a partire dalla prossima stagione.

Bastoni, legato all'Inter fino al 2028, ovviamente darà tutto per il suo club fino alla fine della stagione, ma il chiaro interesse del club catalano aggiunge ulteriore pressione alla sua vita quotidiana. Inoltre, sa che anche l'Inter è interessata a cedere un giocatore chiave quest'estate per apportare modifiche sostanziali a una rosa con diversi veterani in procinto di lasciare il club al termine della stagione in corso. La squadra ha bisogno di essere rinnovata, e questo costa denaro, che il trasferimento di Bastoni al Barcellona potrebbe portare. Secondo fonti vicine al calciatore, lui e il suo entourage ritengono che ora sia il momento giusto per il Barça di accelerare le procedure per finalizzare il suo acquisto, cosa che, a suo avviso, potrebbe avvenire in tempi relativamente brevi se dalla Spagna si muovessero con prontezza.