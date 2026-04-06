Vittoria netta dell’Atalanta in casa del Lecce, sempre più verso il baratro della Serie B: la Dea si impone per 3-0 al Via del Mare grazie alle reti di Scalvini, Krstovic e Raspadori, al suo secondo gol con la maglia nerazzurra. Successo al termine di una gara senza storia che avvicina gli orobici alla zona Europa, mentre per la squadra di Eusebio Di Francesco la situazione si fa sempre più rovente.

Sezione: Il resto della A / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 17:13
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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